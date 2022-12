Pubblicata la graduatoria del “Bando mercati”. Per Marta Leonori «un buon risultato»

Verso la riqualificazione e la messa a norma delle strutture. Verso il futuro

E’ stata pubblicata la graduatoria del “Bando mercati”, che prevede il finanziamento di iniziative finalizzate alla riqualificazione dei mercati, alla messa a norma delle strutture, all’innovazione tecnologica, alla creazione e organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti e alla promozione delle strutture sul territori».

«I mercati sono un momento di socialità molto importante della vita delle nostre comunità, per questo destiniamo ulteriori risorse destinate alla loro riqualificazione e alla loro innovazione. Questo secondo bando si aggiunge ad altre iniziative, come le reti d’impresa, grazie alle quali vogliamo sostenere una parte produttiva fondamentale della nostra regione e progettare la ripartenza economica e sociale dei territori». E’ quanto ha dichiarato Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, startup e innovazione.

«Trentotto domande per un importo complessivo richiesto di 6,6 milioni di euro: questo il risultato della seconda edizione del bando regionale per i mercati rionali che avevamo previsto con l’approvazione del testo unico del commercio – ha commentato Marta Leonori, capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale – risorse preziose stanziate dalla Regione Lazio per la riqualificazione delle attività in queste strutture comunali e per l’innovazione delle aree e dei servizi. Il lavoro e l’impegno che in questi anni abbiamo messo per valorizzare questi importanti presidi per le piccole imprese locali hanno avuto un riscontro positivo. I mercati rappresentano ancora punto di riferimento sui territori per l’approvvigionamento e lo sviluppo dei nostri quartieri e la loro funzione può essere rilanciata con iniziative promozionali e un ripensamento delle modalità di svolgimento del loro lavoro verso una maggiore sostenibilità anche ambientale: un investimento importante soprattutto dopo gli anni difficili della pandemia. Un ringraziamento va all’assessore Paolo Orneli, con cui abbiamo condiviso l’impegno e la determinazione per lo sviluppo della rete dei mercati e più in generale delle pubbliche e medie imprese del nostro territorio».