Ciao Pelé, l’addio al campione di tutti

Si chiude un’epoca con la scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, al secolo Pelè, uno dei tre calciatori più forti di ogni epoca al pari di Maradona e Di Stefano. A 82 anni è passato a miglior vita, a darne notizia la figlia con un post su Instagram contenente una brevissima dedica: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente Riposa in pace”.

Classe 1940, il numero 10 della nazionale che conquistò tre coppe Rimet ha vissuto gli ultimi mesi di vita fra tante, troppe sofferenze. Diventato, una volta appese le scarpe al chiodo ambasciatore del football mondiale, in carriera ha militato nel Santos prima e col Cosmos poi, cuore brasiliano e dollari statunitensi in un momento particolare per gli Usa, metà anni Settanta, quando gente come Beckembauer e Chinaglia fu chiamata oltreoceano per insegnare il “soccer”.

Si ferma il Brasile, così come avvenne per la morte di Ayrton Senna; martedì i funerali, la veglia di 24 ore e la sepoltura nel cimitero “grattacielo”