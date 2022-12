Regione, pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione promozione turistica per l’anno 2023

Pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione delle imprese turistiche che operano nel Lazio alle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all’estero, per il rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali per l’anno 2023.

Destinatari dell’avviso sono le imprese singole, associate in forma di “impresa unica”, i consorzi di imprese e le imprese turistiche che svolgono attività di incoming dell’offerta turistica regionale.

“Lo scorso mese, su mia proposta, la Giunta Regionale ha approvato la delibera contenente il calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero a cui la Regione Lazio prenderà parte -insieme agli operatori del settore- nel 2023. La delibera prevedeva, altresì, la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione delle imprese laziali che prenderanno parte alle iniziative previste per l’anno prossimo” – dichiara Valentina Corrado, Assessore al Turismo e agli Enti Locali della Regione Lazio. “Nel calendario -prosegue Corrado- sono incluse manifestazioni fieristiche che insistono su segmenti come il MICE e il luxury, ma anche fiere di settore dedicate al turismo outdoor e sportivo, al wedding, all’enogastronomia, alla sostenibilità, al cineturismo, alla promozione dell’economia del mare e della montagna, nonchè workshop B2B così da favorire relazioni commerciali tra i nostri operatori e i mercati nazionali e internazionali.”

“Offrire la possibilità ai nostri operatori di partecipare a fiere di respiro internazionale ci consente di rafforzare la competitività̀ delle nostre imprese turistiche, incentivare lo sviluppo e l’attrattività̀ dei singoli territori, consolidare la presenza del Lazio sui principali mercati nazionali ed internazionali, rafforzando le opportunità̀ professionali ed occupazionali del territorio regionale. Lo scorso anno si è registrato un notevole incremento del numero di aziende ed imprese laziali operanti nel settore che hanno espressamente richiesto di partecipare agli appuntamenti di settore di maggior interesse, con conseguenti risultati positivi riscontrati anche in termini di contatti commerciali conclusi. Nonostante la legislatura sia giunta al suo termine, l’Assessorato che ho l’onore di guidare guarda al futuro e all’interesse degli operatori e dei cittadini della Regione e contiamo anche per il 2023 di replicare il positivo riscontro del precedente anno” – conclude Corrado.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it entro il 31 gennaio 2023.