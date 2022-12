Con il decreto “Milleproroghe” è stato confermato l’utilizzo della ricetta elettronica per un ulteriore anno. Resta quindi in vigore la possibilità di ricette mediche via mail o sms entrata in vigore in occasione in occasione della pandemia covid.

In un ottica di strutturalità del procedimento, questo intervento è stato accolto positivamente da amministratori, medici e cittadini nell’ottica della semplificazione delle pratiche burocratiche a tutela della salute.