E adesso… “Chi ha rapito Babbo Natale?”

Fervono i preparativi per “Chi ha rapito Babbo Natale?” lo spettacolo natalizio in programma a Palazzo Chigi di Ariccia i prossimi 26 e 27 dicembre.

L’evento, organizzato con la collaborazione di ArteIdea Eventi e Servizi, si svolgerà nelle sale del piano nobile del Palazzo dove sarà allestito il magico laboratorio all’interno del quale gli elfi realizzano i regali di Natale. Durante la visita però, qualcosa non va e Babbo Natale non arriva. È a quel punto che gli spettatori verranno coinvolti nella ricerca più importante di tutte: riportare a casa il vecchietto più famoso del mondo. Insieme agli Elfi, i partecipanti a questa particolarissima caccia al tesoro dovranno risolvere giochi e indovinelli nascosti nelle fiabe. Solo al termine di un percorso lungo circa un’ora si ritroveranno tutti nella grande Sala dove sarà comparsa una grande scatola chiusa con una speciale serratura che si aprirà solamente se tutti avranno fatto bene le proprie ricerche. Riusciranno gli spettatori a salvare Babbo Natale e a farlo tornare ad Ariccia anche il prossimo anno? Per scoprirlo basterà aspettare il 26 e il 27 dicembre e partecipare a uno dei 3 spettacoli giornalieri (ore 16:00 – 17:30 – 18:30).