Lazio terra di cinema days si chiude con successo

Con un incasso complessivo di euro 208.499,00 e 65.363 presenze del pubblico in sale nei 51 cinema aderenti all’iniziativa, si sono conclusi i Lazio terra di cinema days, progetto promosso e sostenuto dalla Regione Lazio che per tre giorni offriva a soli 3 Euro la possibilità di vedere in 267 schermi di numerose sale cinematografiche del Lazio i film in programmazione, la maggior parte dei quali in prima visione.

“Un dato del tutto positivo che fa ben sperare – afferma Leandro Pesci, presidente dell’Anec Lazio, ente che ha aderito praticamente alla manifestazione riunendo le sale e raccogliendone le statistiche (su fonte Cinetel) – e che registra, rispetto alla settimana precedente, negli stessi giorni (domenica, lunedi e martedi) e negli stessi cinema, un incremento dell’affluenza maggiore del 65,71%, senza dimenticare l’aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso del 174,87%., per quanto momento delicato della post pandemia. Ci auguriamo che la gente possa tornare ad apprezzare il cinema dal vivo, e questo non solo grazie ad iniziative come questa, che puntano ad un abbassamento del prezzo del biglietto, ma tramite il miglioramento e l’accoglienza dei cinema, operazione congiunta con gli stessi esercenti”.

Così il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori: “Un esperimento riuscito che meritava di essere sostenuto, come dimostrano i numeri e il successo registrati. Il cinema è parte integrante della nostra cultura, e anche un settore forte e vivace dell’economia del Lazio. Grazie ad Anec e agli esercenti che hanno aderito all’iniziativa e grazie anche a tutti coloro che l’hanno apprezzata e che a soli 3 euro si sono goduti sicuramente un bello spettacolo in una delle sale del Lazio”.

Conclude Giovanna Pugliese, delegata cinema della Regione Lazio: “Lazio Terra di Cinema Days è stata una bella occasione per portare le persone nelle sale. Un successo che abbiamo ottenuto grazie al lavoro congiunto tra le istituzioni, gli esercenti e il pubblico. I numeri ci confermano che questa è la strada giusta per creare non solo occasioni sporadiche, ma azioni di sistema con uno sguardo sul futuro”.

Un’abitudine, quella di vivere insieme la magia del cinema davanti a un grande schermo, che si è andata perdendo con l’avvento del cinema on demand su pc, smartphone e televisioni, ma che si spera possa tornare anche per rinfrescare o coltivare le relazioni interpersonali condividendo grandi emozioni e commenti critici sull’opera in visione.

A sostegno dell’inziativa, la Regione Lazio ha stanziato un contributo di 300 mila euro.