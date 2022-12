Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

EtruriaMeridionale. Si è svolta la prima riunione tra l’assessore regionale e i sindaci dei 22 Comuni coinvolti della legge regionale. Stabilita la ripartizione delle risorse che, per quest’anno, è stata necessariamente fatta in base a popolazione e territorio. Al più presto il finanziamento avverrà in base a progetti non per singoli comuni ma sovracomunali, perché questo è l’obiettivo della legge.

Caregiver. Stanziati 6 mln/€ destinati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti. Il buono è pari a 700 euro mensili e sarà erogato per 12 mensilità, utilizzabile per le spese sostenute dal mese di gennaio 2022 fino a dicembre di quest’anno.

CaroBollette. La Regione Lazio ha istituito un fondo di 25 mln/€ per contrastare l’aumento dei costi dell’energia di questi mesi. Lo stanziamento prevede 10 mln/€ da erogare alle imprese e 15 mln/€ destinati alle famiglie in condizione di fragilità economica attraverso un aiuto una tantum di 150 euro.