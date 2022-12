Bracciano basket, giornata di sport con gli auguri di Natale

Nelle officine ex motosi, luogo riqualificato splendidamente dall’università agraria di Manziana. Archeologia industriale ove si fonda il ricordo delle passate attività minerarie industriali con il nuovo utilizzo a scopo sociale.

In questa bella ed accogliente locations, si è svolta una bella giornata all’insegna dello stare insieme tra i tanti giovani e meno giovani, appartenenti alla Società sportiva ASV BASKET di Bracciano.

Il presidente Luciano Cioce, ha ricevuto tutte/i i partecipanti, creando una particolare atmosfera di cordialità che anima lo sport, ma soprattutto lo spirito dello stare insieme sia quando si fa sport, ma anche all’esterno.

Presenti alla giornata, il Sindaco di Manziana Alessio Telloni, il quale ringraziando tutti e l’Associazione per aver scelto Manziana, rinnova la piena disponibilità ad ospitare i ragazzi e quanti a vario titolo, vogliono usufruire di questi spazi; Da parte sua il neo Presidente dell’Università Agraria Alessandro Carucci, portando i saluti a tutte/i i presenti, si dire felice e augura che attraverso iniziative come lo sport, si possa trovare la forza e l’orgoglio per ripristinare una società più serena e piena di serenità;

A conclusione degli interventi non poteva mancare il saluto del Consigliere Luca Nozzolillo in rappresentanza del Comune di Bracciano. Nelle sue parole, non è mancata la gioia di ritrovarsi in questa realtà da lui frequentata nella giovane età e appassionato di uno sport sano come la palla canestro.

Ha augurato, che si farà carico in tempi rapidi di dare soluzione alle cose che per vari motivi hanno bisogno di manutenzione ordinaria e altre straordinarie e che a distanza di un anno circa, Bracciano, potrà dotarsi di un’altra struttura sportiva.

A conclusione della giornata, il Presidente Luciano Cioce, ha ringraziato tutti i collaboratori, Allenatori e soprattutto gli atleti e le loro Famiglie. Alle Autorità presenti e non ha rinnovato l’impegno a stare vicino al mondo sportivo e a quanto necessario per avere strutture all’insegna della buona qualità.

L’agone nuovo, presente alla giornata, rinnova i ringraziamenti all’Associazione e a tutto il Gruppo Dirigente, augurando loro, grandi traguardi e soddisfazioni sportive.

Giovanni Furgiuele

L’agone nuovo