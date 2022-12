Quattro cori uniti nelle armonie di Natale più famose, e non solo…

Riceviamo e pubblichiamo – Quest’anno, al di fuori della consuetudine i cori di Bassano Romano, Anguillara Sabazia, Bomarzo e Caprarola, si presentano sotto una nuova veste per un concerto di Natale, animato da un tema che ha sempre ispirato il canto popolare di tutto il mondo: l’avventura della vita dell’uomo.

Torna così nei giorni di sabato 17 e domenica 18 dicembre, giovedì 5 e venerdì 6

gennaio 2023, il tradizionale appuntamento con il concerto a ingresso libero delle

festività natalizie. Questi concerti sono organizzati dai cori di Anguillara Sabazia,

Bassano Romano, Bomarzo e Caprarola. I concerti si svolgeranno nei rispettivi

comuni ad apertura e a chiusura delle festività dell’intero periodo Natalizio

Ottanta coristi, alcuni strumentisti e 4 maestri si presentano sotto una nuova

organizzazione canora.

E il caso di affermare che l’unione fa la forza, trasmettendo a chi ascolta vibrazioni

ed emozioni uniche, messe in risalto dalla accentuata forza declamatoria

dell’imponente organico corale.

Si torna a credere che in ogni momento dell’esistenza può manifestarsi l’armonia dell’anima e la voce di un coro è forse l’espressione perfetta di un soffio vitale che nasce dal profondo, si trasforma in musica e non può vivere se non unisce gli uomini.

Armonie di Natale esprime anche la nostra musica: la nascita e la morte, il gioco e

l’amore, la guerra e la pace.

I cori riuniti si stringono al cuore

dei propri paesi per un Augurio di amore.

Buon Natale e Felice 2023.