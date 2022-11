Come ogni anno, torna anche a Cerveteri la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Oggi per l’intera giornata, tantissimi volontari saranno impegnati davanti i supermercati della città per raccogliere generi alimentari da destinare alle famiglie che stanno attraversando una situazione di difficoltà socio-economica.

A coordinare il nutritissimo gruppo di realtà di volontariato, Maria Giovanna Casertano di Banco Alimentare Lazio Onlus, che come di consueto ha svolto un egregio lavoro di collegamento tra punti vendita e volontari.

Tanti i supermercati interessati dalla raccolta: il Carrefour Market di Cerveteri in Largo A. Loreti n.2, il Conad City di Largo Almuneacar, la Coop di Via Paolo Borsellino, la Coop di Largo Tuscolo a Cerenova, il Decò in Via Doganale, il Decò di Via Settevene Palo all’altezza dello svincolo autostradale, l’Eurospin vicino la cantina sociale di Cerveteri, Hurrà in Viale Manzoni, LIDL e TODIS.

Giornate come queste sono importanti perché puntano a offrire un sostegno e un contributo importante a tutte quelle famiglie che stanno attraversando una situazione di difficoltà e disagio economico.

L’aumento dei costi delle bollette di luce e gas, i rincari dovuti ad una situazione sociale difficile in particolar modo negli ultimi due anni, hanno aggravato ancora di più lo status di tantissime famiglie.