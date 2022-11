Esenzione Tarip a Cerveteri, stanziati 15mila Euro

Pubblicata sul sito internet del Comune di Cerveteri la modulistica per usufruire delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Hanno diritto a presentare domanda quei nuclei familiari aventi un indicatore ISEE pari o inferiore a 7mila Euro e che siano residenti all’interno dell’immobile per il quale viene presentata la domanda.

Per effettuare la domanda è obbligatorio utilizzare il modello disponibile sul sito dell’Ente. Scadenza dei termini di presentazione, le ore 12:00 di lunedì 16 dicembre, allegando copia del documento di identità, modello ISEE valido per l’anno corrente e copia della prima pagina della bolletta Tarip riportante i dati dell’intestatario e l’importo della tariffa.

Le domande, complete di tutti gli allegati, possono essere inviate in via digitale tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comunecerveteri@pec.it o, in alternativa, consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri.

“Si tratta di una opportunità importante per le famiglie della nostra città – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – l’avviso pubblico concede esenzione totale dal tributo della Tarip alle prime domande in graduatoria fino all’esaurimento del primo fondo di 7500 €, alle successive domande in graduatoria verrà concessa la riduzione del 50% della tariffa fino all’esaurimento del secondo fondo di ulteriori 7500 €, per un totale di 15000€ che come amministrazione abbiamo voluto stanziare per questo bando”.