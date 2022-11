Dalla Camera un segnale nella lotta contro la violenza sulle donne

La Camera ha approvato all’unanimità la mozione presentata da tutte le forze politiche per la prevenzione nella lotta contro la violenza sulle donne.

Al Senato c’è stato inoltre il primo voto favorevole per l’istituzione di una bicamerale contro i femminicidi.

Una presa di posizione importante, che dimostra come questi temi appartengano a tutti. La violenza contro le donne è una piaga della nostra società: per questo servono sforzi importanti e condivisi che permettano di non allentare mai l’attenzione sul tema.

La mozione è stata approvata ieri, e arriva proprio in occasione del 25 novembre, la

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.