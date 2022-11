Mentana, una panchina rossa nell’istituto comprensivo “Città dei bambini”

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Atelier Koinè, selezionato da Impresa Sociale ‘CON I BAMBINI’ che vede la ‘Lanterna di Diogene’ ente capofila, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Città dei Bambini e il Comune di Mentana, organizza l’incontro DONNA E’ POESIA.

L’evento avrà luogo dalle ore 9:30 presso la sede di Via Brunelleschi e coinvolgerà le classi terze della Secondaria di primo grado, per sensibilizzarle contro la violenza sulle donne.

Nel corso dell’incontro i ragazzi avranno modo di approfondire con i docenti e i professionisti coinvolti diversi aspetti considerati centrali nella lotta contro questa piaga, uno su tutti il linguaggio, anche attraverso la lettura delle poesie di Vanessa Di Lorenzi, ospite della Casa Famiglia Domus gestita da Il Tamburo soc.coop.soc. di Monterotondo.

Interverranno oltre la Dirigente Scolastica Maria Vittoria Pomili e la Professoressa Sonia Zinanni, anche la Dott.ssa Francesca Di Pietro, Assistente Sociale del Comune di Mentana e la Dott.ssa Licia Petruccetti, Psicologa e Psicoterapeuta della Lanterna di Diogene. Inoltre, i ragazzi dell’Istituto presenteranno i propri lavori creati per il 25 novembre, coordinati dalla Prof.ssa Antonietta Budetta. Modera l’incontro la Giornalista Véronique Viriglio.

Al termine della mattinata la Lanterna di Diogene donerà all’Istituto una panchina che i ragazzi verniceranno di rosso