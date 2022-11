La contaminazione tra lavoro, formazione e gaming, per aumentare la consapevolezza e le opportunità

Mkers e Musa Formazione annunciano l’avvio di un percorso di comunicazione congiunta, volto a promuovere il nuovo Master in Web Development ideato e strutturato dall’azienda di formazione pugliese.

Due realtà leader nei loro settori, rispettivamente Mkers nell’eSport e Musa nella Formazione, hanno intrapreso un percorso di comunicazione per valorizzare i nuovi percorsi formativi e le nuove opportunità lavorative che la digitalizzazione e il Gaming offrono. In particolar modo, il corso in Web Development, realizzato da Musa Formazione e supportato da tutto il Network di Mkers, vuole essere un nuovo mezzo per costruire consapevolezza e per mostrare le nuove opportunità formative e lavorative delle quali la ‘’Generazione Z’’ può usufruire per crescere, come singoli e come società.

Il target di riferimento costituito dai fan di Mkers e della Mkers FAM è affine con il percorso di Sviluppo Web strutturato da Musa e l’obiettivo, grazie al supporto comunicativo della società eSport, è quello di sensibilizzazione della fanbase gaming, che propone anche nuovi percorsi lavorativi nel settore. Per questo, Mkers mette a disposizione le proprie strutture anche per nuove opportunità lavorative, associandosi a Musa a 360° nel percorso di crescita professionale offerto alle persone più meritevoli, che decideranno di intraprendere questo percorso.

“Ormai essere Gamers fa tendenza e le nuove opportunità lavorative e formative sono molteplici, non da tutti conosciute. Grazie a questa collaborazione vogliamo contribuire all’evoluzione del nostro Paese, integrando l’eSport con i processi formativi” ha affermato Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers S.p.A.

“Guardiamo alle prossime generazioni con gli occhi di un padre che vuole solo il meglio per i propri figli, come un mentore che crede fortemente nelle potenzialità dei suoi studenti. Chi fa formazione ha l’obbligo di assecondare i sogni dei futuri costruttori della nostra società e per farlo deve imparare a comunicare con il loro linguaggio. Per questo Mkers è il partner perfetto. Un interprete del nostro messaggio, veicolo per la nostra mission”. Questo il pensiero di Riccardo Campana, CEO e Founder Musa Formazione.