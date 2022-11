Governo Civico, Galluso: “Per pendolari e Cerenova il mio impegno continua”

“In questi anni tantissimi cittadini hanno imparato a conoscermi per il mio impegno per la Stazione di Marina di Cerveteri, che oggi, dopo il profondo restyling portato a termine nel 2019 grazie ad un dialogo continuo e proficuo tra Amministrazione comunale e RFI, è diventata un vero e proprio gioiello del territorio. In me, hanno visto un punto di riferimento tantissimi pendolari e cittadini. Giorno dopo giorno, con il mio impegno in Stazione, hanno riposto in me la loro fiducia che ho cercato di ripagare quotidianamente con i fatti, facendomi fermo portavoce delle loro necessità. Con rinnovato e ancor più convinto entusiasmo, continuerò ad impegnarmi sugli stessi indirizzi, in modo da far sentire sempre forte e costante la presenza nel territorio dell’Amministrazione comunale di Cerveteri e di cui mi onoro di essere stato Delegato”.

A dichiararlo è Renato Galluso, fresco di nomina a Delegato Territoriale di Cerenova e ai Rapporti con RFI, Trasporto su ferro e pendolari per il Comune di Cerveteri e componente del movimento Governo Civico. Una conferma e una fiducia maggiore quella ricevuta da Galluso, che dunque oltre alle tematiche della Stazione, si occuperà di quelle dell’intera frazione di Cerenova.

Calabrese doc, classe 1957, Renato ha lavorato per una vita intera per le Ferrovie Italiane, un lavoro che ha condotto sempre con passione e diligenza, a tal punto, una volta raggiunta l’età pensionabile, dal voler continuare a mettere a disposizione dei suoi concittadini tutte le proprie conoscenze e competenze per migliorare la quotidianità dei tantissimi pendolari della stazione marina.

“Oggi la mia Delega è ancor più ampia – prosegue Renato Galluso – grazie alla fiducia accordatami dal Sindaco Elena Gubetti e dal gruppo di Governo Civico che ha proposto la mia figura per ricoprire questo ruolo, mi occuperò non solamente delle varie questioni legate alla Stazione Ferroviaria e ai suoi pendolari, ma alle esigenze di tutto il territorio di Cerenova, un territorio vasto, complesso, con una popolazione che nel periodo estivo supera le 10mila persone e che da tanti anni è luogo in cui sono cresciuti i miei figli e stanno crescendo i miei nipoti. Tutti i cittadini, mi troveranno sempre al solito posto: alla Stazione, dove da quando sono in pensione sono solito trascorrere qualche ora la mattina, per verificare in prima persona eventuali criticità, per risolverle ma anche per ascoltare consigli e segnalazioni dei cittadini. Sarò felice di poter essere ancora utile per loro e per la città tutta”.

Renato Galluso in questi anni è stato tra i principali artefici in veste di Delegato del rinnovo della Stazione, progetto ideato e portato avanti da RFI con grande collaborazione dell’Amministrazione uscente guidata dall’allora Sindaco Alessio Pascucci e in cui la attuale Sindaco Elena Gubetti già ricopriva un importante ruolo in Giunta.

Tra le tante richieste avanzate ad RFI e di cui Galluso e Governo Civico vanno maggiormente orgogliosi, quella del servizio assistenza disabili, che ha reso la Stazione di Marina di Cerveteri una tra le 300 stazioni in tutta Italia a godere di tale servizio fruibile contattando il numero verde Sala Blu. A questo, si è aggiunta una fitta rete di attività di sensibilizzazione sull’importanza di mantenere sempre pulito e accogliente un bene pubblico come la Stazione.