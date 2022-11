A Collepardo la tradizionale festa dell’albero

Si è svolta questa mattina a Collepardo, l’ormai tradizionale Festa dell’Albero, organizzata dall’Associazione Amici di Collepardo, alla quale hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani insieme con quelli del Liceo Scientifico Vailati di Genzano.

Ad accogliere i ragazzi, oltre ai membri dell’Associazione, c’erano il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, la consigliera comunale con delega alle Associazioni Anita Luciano e la consigliera comunale con delega alla scuola Irene Falcone.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere le scuole in questa giornata che è ormai diventata un appuntamento fisso per la nostra comunità” hanno dichiarato in una nota le consigliere comunali Anita Luciano e Irene Falcone. “Non solo è un’opportunità per i nostri ragazzi di passare una mattinata in un parco naturale stupendo, ma è un’occasione di crescita e di conoscenza del proprio territorio. Nel corso della giornata, infatti, sono state illustrate le peculiarità naturalistiche della zona di Collepardo e si è proceduto alla piantumazione di decine di semi e piantine che contribuiranno a mantenerne intatto l’ecosistema. Dopo un’escursione verso la parte alta del parco i ragazzi hanno potuto ammirare il bellissimo panorama e concludere la giornata con una merenda conviviale”.

“Siamo molto contenti – ha dichiarato il Sindaco Staccoli – di proseguire con questa tradizione che di anno in anno, insegna ai nostri concittadini più piccoli l’importanza di occuparsi dell’ambiente e della natura”.