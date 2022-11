Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

BonusAffitti. Oltre 31,5 mln/€ per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Approvato lo stanziamento di 15,8 milioni di euro a favore di Roma Capitale e altrettanti 15,8 milioni di euro per gli altri Comuni del Lazio.

Welfare. Stanziati 54 mln/€, provenienti dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze, per garantire la continuità dell’erogazione dei servizi e degli interventi sociali da parte dei Distretti sociosanitari in favore delle persone con disabilità grave e gravissima.

AsiliNido. E’ attivo un avviso destinato alle aziende per realizzare nidi (0-3) o Poli per l’infanzia all’interno di sedi lavorative presenti sul territorio regionale. A disposizione 3 mln/€ per gli interventi di carattere edilizio, per essere vicini alle famiglie e supportarle nella gestione della vita e del lavoro.

Lazio2023. Siamo nella fase di definizione dei programmi per le prossime elezioni regionali. Se vorrete dare il vostro contributo di idee e progetti per i territori potete contattarmi alla mail eminnucci@regione.lazio.it.

Domenica 20 novembre si celebrerà la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada” dedicata a quanti hanno perso la vita sulla strada e ai loro familiari.

In Italia la Giornata è stata istituita partendo da una mia proposta di legge fatta in Parlamento nel 2017. Una ricorrenza che vuole favorire una riflessione su quanto sia importante, sulla strada, adottare condotte consapevoli e corrette.