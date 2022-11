“È importante che tutte le istituzioni ascoltino la voce degli studenti che va nella direzione di rimettere in moto l’ascensore sociale, fermo da troppi anni. Ritengo importante che si faccia uno sforzo a tutti i livelli per mettere in piedi un vero e proprio reddito di formazione che possa contribuire alla riduzione delle diseguaglianze nell’accesso ai sistemi formativi”.

Lo dichiara in una nota Alessio D’Amato.