Città metropolitana al seminario della Società botanica italiana

Si è tenuto a Palazzo Valentini il 2° Seminario della Società botanica italiana: “Le aree protette del Lazio : Flora , Vegetazione, Paesaggio” ed in particolare con riguardo alla Riserva naturale di Monte Catillo, inserita nel più ampio Parco regionale dei Monti Lucretili.

“La riserva naturale è come un gioiello prezioso che va mostrato e non tenuto nascosto. Ed è per questo che è importante partecipare ad eventi che celebrano le bellezze e le caratteristiche di questi luoghi i cui aspetti faunistici e floristici sono sconosciuti ai più se non agli adetti ai lavori.

Valorizzarli ci permetterà di farli conoscere al grande pubblico, sopratutto della Capitale.”

Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’ambiente di Città metropolitana di Roma.