Il Coni Lazio avanza nel municipio XIII

Siglato tra il CONI Lazio e il Municipio XIII di Roma Capitale il protocollo d’intesa quadro per la realizzazione di iniziative ed eventi di carattere sportivo. Dopo il XII Municipio anche il XIII “Aurelio” si aggiunge all’elenco dei Municipi che hanno aderito. A siglare il protocollo sono stati il presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola e la presidente del Municipio XIII di Roma Capitale, Sabrina Giuseppetti. Presenti all’incontro anche l’assessore alla scuola e allo sport del Municipio XIII, Arianna Ugolini e il fiduciario Coni, Antonio Ranalli.

“Sono orgogliosa che anche il Municipio XIII ha siglato il protocollo con il CONI Lazio”, ha affermato la presidente Sabrina Giuseppetti, “Il Municipio intende supportare la diffusione delle attività sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione. Lo sport è da sempre un importante strumento di aggregazione civile e di coesione sociale. Per questo continueremo sostenere programmi di inclusione sociale, aventi per oggetto anche l’attività sportiva, in collaborazione con soggetti pubblici”.

Si inserisce in questo contesto l’accordo con il CONI Lazio che, come ha ricordato il presidente regionale Riccardo Viola “ha, tra le altre, la missione di promuovere la diffusione della pratica sportiva per ogni fascia di età e di popolazione, anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio e di assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e che, pertanto, costituisce il soggetto più idoneo di cui il Municipio può avvalersi allo scopo di raggiungere le finalità indicate”.

Con la firma del protocollo il Municipio, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio, intende svolgere attività sportive e di promozione del benessere fisico, all’interno dei centri sportivi municipali, delle palestre scolastiche, dei playground e dei luoghi pubblici del Municipio come piazze e parchi. Il protocollo prevede anche la collaborazione con il CIP Lazio (Comitato Paralimpico), a seguito del protocollo di intesa sottoscritto tra CONI Lazio e CIP Lazio per la promozione dello sport sul territorio nell’ambito delle proprie competenze. Nei prossimi giorni è attesa la firma del protocollo anche da parte di altri Municipi di Roma. Questo protocollo entra anche nell’ambito del progetto “CONI e Regione Compagni di sport” siglato con la Regione Lazio, e anche con il recente accordo siglato con la Città Metropolitana di Roma per sviluppare un programma di attività e iniziative per diffondere la cultura e i valori dello sport.