Recupero del vetro, Cerveteri si aggiudica un finanziamento di 158mila euro

“Cerveteri si aggiudica un finanziamento di 158mila Euro grazie al Bando ANCI – CoReVe, il Consorzio del Recupero del Vetro”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, di ritorno dalla due giorni di Ecomondo, la più importante fiera della green economy di Rimini, riferimento in Europa sull’innovazione tecnologica e industriale nell’ambito dell’economia circolare.

“La nostra amministrazione si conferma in prima linea e sempre attenta sui temi di sostenibilità ambientale – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – il finanziamento ottenuto si pone l’obiettivo di sviluppare la raccolta mono-materiale di vetro, con lo scopo di incrementare sempre di più il livello percentuale di rifiuti in vetro correttamente differenziati. Grazie ad un eccellente lavoro del nostro ufficio tecnico ambientale, che ringrazio per l’egregio lavoro che sempre svolge, il Consorzio ha giudicato il nostro progetto in maniera ottima, in quanto capace di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e qualità”.

“Il nostro prossimo obiettivo in tema di igiene urbano – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è quello di raggiungere l’85% di rifiuti correttamente differenziati. Una percentuale alta, ambiziosa, ma che sappiamo di poter centrare. Negli ultimi anni abbiamo attuato una vera e propria rivoluzione nel modo di gestire i rifiuti, passando dal 14% del 2014 a sfiorare oggi l’80%. Un traguardo importante, sul quale abbiamo lavorato intensamente e che ci spinge ad uno step superiore”.