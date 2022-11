Incontro con Alessio D’Amato, il 10 al Brancaccio

In apertura è prevista una prolusione di Corrado Augias sulle sfide del nostro tempo, a seguire un panel di brevi contributi presentati dalla giornalista radiofonica Benedetta Bertini a partire da Francesca Colavita sulle donne e la sfida del covid, è la ricercatrice del team dell’Istituto Spallanzani che per primo ha isolato il virus, premiata dal Presidente Sergio Mattarella. A seguire l’intervento di Pierluigi Marini, chirurgo coordinatore della chirurgia robotica dell’Azienda ospedaliera San Camillo, che parlerà della sfida rappresentata dal metaverso, Monica Paba, commerciante di Centocelle che parlerà della sfida rappresentata dalla crisi economica. Dario D’Ambrosi è l’ideatore del movimento teatro patologico, che unisce palcoscenico e malattia mentale, ha ricevuto da Kerry Kennedy il premio Human Rights Italia, che parlerà della sfida dell’integrazione, Lucia Di Marcotullio, ricercatrice di medicina molecolare dell’Università Sapienza di Roma ha guidato un team di ricerca contro le progressioni tumorali, per la sfida al cancro. Federico Pizzarotti, già sindaco di Parma, interverrà sul tema della sfida della partecipazione civica. Inoltre, sarà presente il sociologo e scrittore, Luigi Manconi.