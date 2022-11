Regione Lazio, turismo, approvato calendario delle manifestazioni fieristiche

“La Giunta Regionale ha approvato, su mia proposta, la delibera che approva il calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero a cui la Regione Lazio prenderà parte insieme agli operatori del settore nel 2023”.

Lo dichiara Valentina Corrado, Assessore al Turismo e agli Enti Locali Regione Lazio, che continua: “Nel ricco calendario, che ci consente di fornire in anticipo una programmazione chiara alle imprese della filiera, sono incluse manifestazioni fieristiche che insistono su segmenti come il MICE e il luxury, ma anche fiere di settore dedicate al turismo outdoor e sportivo, al wedding, all’enogastronomia, alla sostenibilità, al cineturismo, alla promozione dell’economia del mare e della montagna, nonchè workshop B2B così da favorire relazioni commerciali tra i nostri operatori e i mercati nazionali e internazionali”.

Prosegue Corrado: “Le manifestazioni e i workshop, individuati sia in considerazione dei mercati in espansione, quali settori trainanti nella promozione turistica del territorio laziale, sia in funzione delle istanze e delle esigenze commerciali espresse dagli operatori turistici, rappresentano occasioni preziose per rilanciare il Lazio come destinazione turistica e valorizzare le eccellenze diffuse sull’intero territorio.

Le imprese turistiche potranno partecipare alle manifestazioni in calendario inviando domanda, in forma singola o associata, mediante apposito Avviso Pubblico di prossima pubblicazione bandito dalla Direzione Regionale Turismo. Proprio su questo voglio evidenziare i riscontri positivi ottenuti a seguito della partecipazione alle manifestazioni fieristiche dell’anno 2022: si è registrato, infatti, un notevole incremento del numero di aziende ed imprese laziali – operanti nel settore – che hanno espressamente richiesto di partecipare agli appuntamenti di maggior interesse, con conseguenti risultati positivi riscontrati anche in termini di contatti commerciali conclusi” – conclude l’Assessore Corrado.