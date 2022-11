Il teatro Francigeno di Capranica si colorerà di viola

Riceviamo e pubblichiamo – Il 19 novembre si terrà uno spettacolo teatrale per supporto e divulgazione sulla conoscenza della fibromialgia :la malattia invisibile.

Essere accanto ai malati é doveroso laddove lo Stato é assente. La fibromialgia, riconosciuta dall’ OMS nel 1992 come seconda malattia reumatica altamente invalidante , non ha trovato purtroppo solidarietà nello Stato, carente di interesse e volontà ad assumere disponibilità verso 2 milioni di malati.

Noi come associazione AFLB associazione fibromialgici lago di Bracciano Roma e dintorni, promuoviamo la conoscenza per ottenere iscrizione nei LEA, quindi un codice di riconoscimento e che venga sovvenzionata la ricerca.

Saranno presenti maestranze politiche e mediche

Elisa Pezone

presidente dell’associazione AFLB associazione fibromialgici lago di Bracciano Roma e dintorni