Il civitonico Gallo ottimo in coppa Italia

Weekend da incorniciare, per Luigi Gallo ed il team XC Motorsport, quello che si è appena concluso all’autodromo “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico: il pilota civitonico, si è reso autore di due gare da incorniciare, nel round conclusivo della Coppa Italia Turismo 2022.

Il fine-settimana di Luigi, al volante di una Cupra Leon TCR curata dalla Pro Race, è iniziato positivamente sin dalle prime prove del venerdì, dove nonostante il minuzioso lavoro sulla vettura alla ricerca del giusto feeling con il tracciato, si è subito dimostrato competitivo.

In qualifica, il portacolori della XC Motorsport, si è piazzato in decima posizione assoluta su un parterre di 35 vetture: in gara 1, disputata sabato in notturna, dopo una buona partenza Luigi ha messo in campo una prestazione solida, dimostrando grande efficacia e costanza nella guida, che gli hanno consentito di chiudere al sesto posto assoluto, nonostante i numerosi ingressi della Safety Car.

Anche nella seconda manche di gara, disputatasi domenica, Gallo ha dimostrato di essere della partita e non è mancata la battaglia con gli avversari: una battaglia che ha visto il pilota conquistare sotto la bandiera a scacchi la quarta posizione assoluta.

Con i risultati ottenuti a Misano Luigi chiude la stagione nella Coppa Italia Turismo conquistando il terzo posto assoluto nella classifica assoluta di campionato ed il terzo posto nella classifica finale della classe TCR: un risultato davvero positivo, che ripaga del grande lavoro svolto durante la stagione.

Luigi Gallo e l’XC Motorsport desiderano ringraziare tutti gli sponsor che hanno supportato questa stagione ed, un grandissimo grazie, va al team Pro Race per la vettura sempre al top delle performances.