Cerveteri, un appuntamento… tira l’altro

Appuntamento oggi dalle 20 alle 23 al Museo Archeologico Nazionale Cerite di Cerveteri. Ingresso ridotto: 2 euro

Aspettando Halloween

Nell’attesa della Festa dei Santi e della Ricorrenza dei Morti, oggi domenica 30 ottobre al MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE CERITE, sito in p.zza S. Maria, apertura straordinaria dalle 20.00 alle 23.00.

Inoltre, si svolgerà l’ evento multimediale ‘Trova i mostri e mostrali’. Si tratta della prima caccia al tesoro, aperta a tutti, ma rivolta soprattutto a bambini e ragazzi, in modalità mista su Facebook e nel Museo. Da piccoli particolari e indizi postati nella “Discussione” dell’Evento pubblicato nella pagina FB del PACT (@ParcoArcheologicoCerveteriTarquinia), il visitatore dovrà trovare i mostri tra i reperti nelle vetrine del Museo e dimostrare di aver trovato il “mostro” con un post nella “Discussione”, che verrà, poi, reso pubblico allo scadere delle 23, per non dare suggerimenti agli altri partecipanti.