Stati generali del turismo, il rilancio dell’Italia

“Il rilancio turistico di Chianciano Terme deve partire anche dai Grandi Eventi e dalle attrattive per i giovani”. Questo il messaggio del Sindaco di Chianciano Andrea Marchetti all’apertura degli Stati Generali del Turismo. “Per questo abbiamo puntato sulla moda – ha sottolineato Marchetti- grazie al Festival ITALIA in the WORLD Fashion&Tourism che dopo il successo mediatico dello scorso mese si prepara alla prossima edizione dedicata proprio alla forza e all’ingegno degli italiani nel mondo che si sono distinti nella Moda e nel Turismo.

Fashion & Tourism sarà infatti il tema della VII edizione del Festival dedicato ai docufilm italiani nel mondo molto apprezzato dal Ministero del Turismo patrocinio dell’evento con Rai Italia ed Enit.

Il territorio “dove nascono abiti e tendenze”- ha aggiunto Marchetti- sono sempre piu’ motivo di visita. Così il turista-moda diventa attivatore del co-marketing territoriale quando abbina lo shopping ad una componente culturale esperienziale”.

Il territorio di Chianciano è infatti in posizione strategica inserito tra la Val di Chiana e Val d’Orcia nella cornice delle Terme Theia a cui il Festival ha dedicato, con VMT Comunicazione, il progetto di termalismo sanitario Long covid, sostenuto da Massimo Caputi, Presidente di Federterme.

Sulla riabilitazione termale nel Long Covid,infatti, ne sono più che convinti il Prof. Antonio Gasbarrini (Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Gastroenterologia)e il Prof. Francesco Landi (Direttore Uoc di Medicina Interna Geriatrica) del policlinico Agostino Gemelli di Roma che sono stati coinvolti nei press tour giornalistici del progetto.

“Un ruolo importante – ha concluso Marchetti- per la valorizzazione del made-in-Italy, per rappresentare un asset strategico per lo sviluppo dell’identità e dell’immagine dei Brand italiani nel mondo con uno sguardo rivolto ai giovani”.

E saranno un’altra volta i giovani a salire sulla passerella di ITALIA in the WORLD 2023 con una Kermesse attenta al sociale grazie all’Osservatorio Nazionale Antimolestie,