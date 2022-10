Si è tenuta a Palazzo Valentini la premiazione del Concours mondial de Bruxelles et concours mondial du Sauvignon 2022, una competizione enologica internazionale che ha come obiettivo distinguere vini di qualità dai 4 angoli del mondo e in tutte le fasce di prezzo. Il Concorso è organizzato da Vinopres, un team multidisciplinare composto da esperti, enologi, giornalisti, responsabili della comunicazione dedito al mondo della viticoltura, che si adopera per garantire professionalità, indipendenza e affidabilità della competizione. Un incontro di riferimento per il settore dell’enogastronomia, che punta i riflettori sulle eccellenze vinicole italiane alla presenza di giornalisti, buyers, distributori, operatori del settore e winelovers.

In apertura dell’incontro, il saluto del Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna: “è un onore poter ospitare questa competizione, un evento per noi degno di ammirazione e di alto valore culturale, perché la cultura enogastronomica si lega a doppio filo con la nostra cultura letteraria e artistica. A nome del Sindaco Gualtieri la Città metropolitana vi dà il benvenuto nella nostra sede istituzionale, i tanti consiglieri presenti oggi sono testimonianza di quanto abbiamo ritenuto importante questo appuntamento. La splendida cornice di questa iniziativa lascia la speranza che si possa continuare a collaborare in futuro per iniziative di così alto prestigio”.

Alla premiazione delle singole aziende, oltre al Vice Sindaco Sanna, hanno preso parte la Consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio Cristina Michetelli, la Consigliera delegata alla viabilità Manuela Chioccia e il Consigliere delegato all’Agricoltura Damiano Pucci.