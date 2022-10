Si rinnova la 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶 di Cerveteri

Si rinnova la ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—น๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—–๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐— ๐—ถ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ di Cerveteri. Istituita per la prima volta nel 2016, la Consulta vuole rappresentare allโ€™interno delle Istituzioni locali tutti quei cittadini migranti comunitari e non comunitari che risiedono, lavorano, studiano o soggiornano nel territorio comunale.

ย Durante il mese di Dicembre prossimo, inizierร lโ€™iter che porterร allโ€™elezione di una nuova Consulta e successivamente a quella di un nuovo Consigliere comunale aggiunto, il secondo nella storia di Cerveteri, che non avrร diritto di voto allโ€™interno dellโ€™Assise cittadina, ma avrร ugualmente diritto di intervento in Aula.

ย ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ p.v., alle 11 presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova si terrร un incontro pubblico al quale tutti i cittadini migranti e apolidi sono invitati a partecipare: sarร occasione per illustrare loro le attivitร della Consulta e anche per raccogliere adesioni ed eventuali candidature alle elezioni, che verranno indette per il mese di dicembre.

ย Possono essere eletti come membri della Consulta tutti i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, anche con doppia cittadinanza e gli apolidi, residenti sul territorio da almeno un anno e che abbiano compiuto la maggiore etร . La Consulta sarร formata in totale da 14 rappresentanti provenienti da diverse aree geografiche, oltre a un Delegato che sarร scelto direttamente dal Sindaco.