Bracciano, torna “Arti, Mestieri e sapori nostrani”

Sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 ritorna la manifestazione di carattere storico “Arti, Mestieri e sapori nostrani” realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Compagnia del Castello e la partecipazione dell’associazione Rione Monti, grazie al contributo della Regione Lazio.

L’iniziativa è caratterizzata da eventi a tema che si svolgono nell’arco del fine settimana.

Con un tuffo nel passato e nelle tradizioni enogastronomiche ed artigiane locali il centro storico di Bracciano si trasforma in un villaggio medievale per rivivere l’atmosfera del tempo.

L’apertura dell’evento è prevista alle 15,00 di sabato con un corteo in costumi medievali, accompagnato da sbandieratori, che attraversano il centro storico, cuore della manifestazione.

La giornata successiva inizierà alle ore 10,00 con i mercati e proseguirà durante tutto il giorno con i rievocatori storici ed alle 15,00 si ripeterà lo spettacolo del corteo con i costumi d’epoca che accompagnano i visitatori all’interno del villaggio medievale, allestito nel centro storico con banchi di arti e mestieri, locande e veri e propri accampamenti militari.

Per le vie del borgo si esibiranno maestri d’armi e artisti di strada, mentre nei vicoli e nelle piazze verranno inscenati duelli di cavalieri ed improvvisate pantomime a tema.

Presso piazza degli Olmi verrà allestita una taverna dove degustare menù tipici dell’epoca.

Un weekend per rivivere la storia e per riscoprire il nostro territorio.” Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore al turismo Maddalena Coletta e l’assessore alle politiche culturali Emanuela Viarengo