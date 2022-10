La Regione Lazio istituisce il premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez

Martedì 18 ottobre alle 11 e 30 nello spazio “Lazio Terra di Cinema” (AuditoriumArte – Auditorium Parco della Musica, Via Pietro de Coubertin 10), con la partecipazione dell’Attrice Lidia Vitale, sarà presentata all’interno della 17° Festa del Cinema di Roma la nuova edizione del Premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, istituito in memoria delle vittime del massacro del Circeo Donatella Colasanti e Rosaria Lopez e rivolto alle scuole superiori del Lazio per stimolare la riflessione delle giovani generazioni sul tema della violenza di genere.

All’incontro, moderato dalla giornalista Roberta Serdoz, interverranno: Eleonora Mattia (Presidente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio Regione Lazio); Giovanna Pugliese (Delegata Cinema del Presidente della Regione Lazio); Michela Cicculli (Presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale); l’attrice Lidia Vitale, madrina della manifestazione; i rappresentanti delle scuole vincitrici della scorsa edizione.

Istituito nel 2019 dalla Regione Lazio – in collaborazione con la IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio e curato dall’Ufficio cinema – Progetto ABC Lazio – in memoria delle vittime di una delle più brutali vicende di cronaca del nostro Paese, il premio intende sensibilizzare i più giovani attraverso un dibattito costante nelle scuole. È rivolto, infatti, agli studenti e alle studentesse che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del Lazio, con l’obiettivo di fornire ai giovani e alle giovani gli strumenti di conoscenza, comprensione e reazione nei confronti di tutti i fenomeni che compongono la piramide della violenza contro le donne: dalla violenza verbale e il ricatto economico al femminicidio, passando per la violenza psicologica e fisica, le molestie sessuali e lo stupro.

Sarà assegnato un riconoscimento ai migliori progetti artistici presentati dalle scuole durante una cerimonia di premiazione che si terrà a Roma entro aprile del prossimo anno.