Lavori di manutenzione su via Appia nuova

A conclusione dei lavori di manutenzione e di rifacimento del manto stradale effettuati sul ponte monumentale di Ariccia, il Comune informa che nei giorni 17 e 18 ottobre, saranno effettuati interventi su via Appia Nuova, nel tratto che va da Piazza di Corte all’intersezione con via Oriazi e Curiazi, per effettuare i lavori di rifacimento del manto stradale. In particolare dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni 17 e 18 ottobre 2022 su via Appia Nuova tratto compreso tra l’intersezione con via Del Parco e l’intersezione con via Orazi e via Curiazi saranno vietati il transito a tutte le categorie di veicoli e la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, mentre per i veicoli provenienti da Albano Laziale sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via Oriazi e Curiazi. In piazzale Menotti Garibaldi (La Rupe) sarà vietata la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli mentre in via IV Novembre tutti i veicoli avranno l’obbligo di svoltare a destra su via XXV Aprile. È consentito ai soli residenti in via Vito Volterra, dal civico 1 al civico 17 di poter accedere, nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dei giorni del 17 e 18 ottobre 2022, da via Barnaba Tortolini.