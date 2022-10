Regione, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Giovani. È online il nuovo bando “Torno Subito”: iniziativa regionale per favorire i processi di mobilità nazionale e internazionale di universitari, laureati e diplomati. Un’opportunità per formarsi e acquisire maggiori competenze per poi tornare con un bagaglio di competenze utilizzabili qui, nel mondo del lavoro.

Sport e cultura. 3 mln/€ messi a disposizione con un bando per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e degli istituti professionali della nostra regione per fornire un’opportunità agli studenti e alle studentesse, anche alle categorie più fragili, per iniziative di natura culturale, sociale e sportiva.

Lavoro. Al via il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori): uno sportello itinerante per aiutare le persone disoccupate a trovare un impiego. A bordo dei camper già attivi sul territorio ci saranno operatori in grado di aiutare percettori di Reddito di Cittadinanza, lavoratori in cassa integrazione, disabili, donne, giovani, over 50 e altre categorie. Un’iniziativa contenuta nel PNRR che toccherà tutti i Comuni che non dispongono di un centro per l’impiego.

Sanità. 43 le strutture hanno già aderito alla campagna Ottobre Rosa 2022 mettendo a disposizione circa 7 mila mammografie per la fascia di età 45-49 anni ed eventuali esami di approfondimento necessari.

Prenotazioni al numero 06 164 161 840.