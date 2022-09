Cerveteri, disinfestazione anticocciniglia in corso

Da qualche giorno si sono conclusi gli interventi di disinfestazione contro la cocciniglia su 195 pini presenti sul nostro territorio, in particolar modo su Cerveteri e Cerenova.

La cocciniglia tartaruga è un insetto parassita che dal 2020 sta comportando gravi infestazioni sui pini della nostra zona, in particolar modo di Roma, e rappresenta una vera e propria emergenza.

L’insetto riesce a ridurre il vigore e la fotosintesi dell’albero, porta ad un deperimento e ad un indebolimento della pianta, spesso causandone la morte.

Grazie al lavoro della nostra Multiservizi, dopo i primi sopralluoghi sono stati effettuati gli interventi da tecnici specialistici: si tratta di una tecnica endoterapica che consiste in un’iniezione di prodotto al fusto della pianta che riesce a combattere il parassita e altri generi di insetti.

E’ stato in questo modo possibile garantire la sopravvivenza a quasi 200 alberi della nostra città.

“Come sempre la nostra Amministrazione tiene altissima l’attenzione per la conservazione del proprio patrimonio arboreo comunale – ha detto il sindaco Elena Gubetti – la prevenzione in questo caso è un fattore determinante per garantire la sopravvivenza di questi alberi”.