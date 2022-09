Regione Lazio, promozione, valorizzazione e sviluppo dell’attività sportiva

La V Commissione consiliare della Regione Lazio ha terminato i lavori di ascolto dei territori e delle realtà interessate dalla nuova legge regionale per la promozione, valorizzazione e sviluppo dell’attività sportiva.

Il risultato è un Testo unico che è ora a disposizione di tutti per la consultazione e l’invio di suggerimenti prima di approdare in Aula per la sua discussione.

Chi fosse interessato a mandare il proprio contributo, dovrà farlo entro il 29 settembre 2022. Di seguito il link con il testo della commissione e la mail dove inviare proposte e altre segnalazioni.