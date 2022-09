Proseguono i  sopralluoghi  nelle scuole superiori di Roma e Provincia

Oggi, il Consigliere Delegato della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha incontrato i Dirigenti scolastici di due Licei del Municipio 5 di Roma e gli amministratori locali.

“Al Liceo Scientifico Tullio Levi Civita- riferisce il Consigliere- abbiamo comunicato al Dirigente Scolastico Francesco Verderosa una serie di interventi, il cui inizio è previsto per il prossimo anno con fondi del Pnrr per oltre un milione di euro e che riguarderanno l’impermealizzazione e coperture del tetto, oltre la messa in sicurezza di parti ammalorate dagli agenti atmosferici.

Sempre al Levi Civita, sostituiremo le caldaie con una impiantistica di ultima generazione per realizzare maggiori risparmi e per migliorare l’efficientamento energetico.

Con il Presidente del V Municipio Mauro Caliste, il Consigliere capitolino Giammarco Palmieri, le Assessore municipali ai LL.PP. Maura Lostia e alla scuola Cecilia Fannunza, presenti al sopralluogo, ci siamo impegnati anche nella messa in sicurezza e riqualificazione dell’accesso all’Istituto.

Nello stesso municipio, al Liceo Classico e delle Scienze Umane “Benedetto Da Norcia”- prosegue il Consigliere – ho incontrato il Dirigente Scolastico Fabio Foddai , che ho ringraziato per la collaborazione e a cui ho consegnato le nuove quattro aule realizzate nella sede succursale, per fare fronte all’incremento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Si è anche ritenuto opportuno programmare un intervento di potatura degli alberi, che impediscono la fruizione corretta degli impianti sportivi presenti nella scuola e provvedere alla messa in sicurezza di tutta l’area esterna, valutando anche la possibilità di rifacimento della pavimentazione dei campi esistenti”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Roma.