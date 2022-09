Cerveteri e il ritorno a scuola

Riceviamo e pubblichiamo – Voglio rivolgere il mio personale augurio di buon ritorno a scuola a tutte le studentesse e gli studenti che, già a partire dalla giornata di domani, torneranno sui banchi di scuola.

Dopo due anni di pandemia con limitazioni e restrizioni, finalmente si torna alla normalità. E non posso non ringraziare, a questo proposito, tutti i docenti e tutte le famiglie che in questo tempo così difficile hanno affiancato i ragazzi nella didattica a distanza e nelle sfide quotidiane che la pandemia ha portato con sé. Si riparte con grande gioia e con ancor più rinnovata voglia di stare insieme.

La scuola è il luogo per eccellenza di formazione ma anche di aggregazione e crescita personale. L’augurio è quello di essere sempre assetati di conoscenza perchè solo attraverso essa si puó essere veramente liberi di scegliere.

Dall’ Istruzione e dalla Cultura si parte per costruire il futuro dei ragazzi che saranno i cittadini del mondo.

Un grande in bocca al lupo ai Dirigenti Scolastici, al corpo docente e al personale scolastisco tutto.

La creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente delle domande

Piero Angela

Buon anno scolastico,

Federica Battafarano

Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura di Cerveteri