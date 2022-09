A Canale Monterano… raddoppia la musica

A Canale si prosegue nel percorso di affidamento degli immobili pubblici. Questa volta è la Sala di Musica comunale “Gino Pasquali” ad andare in affidamento e a gestirla non poteva che essere l’ass. culturale Banda “E. D’Aiuto”, lo storico gruppo a cui fa capo la banda musicale locale. Anche in questo caso, al termine delle procedure di affidamento, il locale che rimane proprio alle spalle del Palazzo Comunale con accesso da Piazza del Campo è stato affidato per i prossimi 4 anni.

“Sperando che l’emergenza pandemica sia definitivamente chiusa – commenta il consigliere delegato alla Cultura, Valter Chiari – proseguiamo nell’iter di affidamento degli immobili comunali e questo sia per formalizzarne l’uso secondo quanto previsto dalle normative, sia per dare certezze alle associazioni che ne usufruiscono, potendo così pianificare il loro futuro con una base certa.”

“La Sala di Musica – prosegue il Presidente dell’omonima associazione intitolata al nonno, Eugenio D’Aiuto – sarà il centro delle nostre attività, perché nel pomeriggio sarà dedicata alle lezioni di solfeggio e scuola musica per gli studenti e, dopo cena, servirà da sala prove per la Banda musicale. Ci sarà spazio ovviamente anche per il gruppo delle majorettes guidato dalla maestra Ilaria Gamberini e ampia collaborazione sarà offerta a tutte le realtà associazionistiche del territorio. Quest’anno, a seguito della scomparsa del nostro indimenticabile maestro Paolo Filabozzi, le attività saranno dirette dal maestro Davide Guidi e punteranno soprattutto sui giovani: i corsi di solfeggio saranno completamente gratuiti, mentre la scuola di musica con strumento sarà scontata del 10% per chi si iscriverà entro il 20 settembre.”

“L’esistenza di una realtà come la banda musicale – conferma il nuovo maestro, Davide Guidi – contribuisce a creare cultura e a mettere in contatto generazioni di persone, al fine di tramandare le tradizioni e le storie del paese stesso. In un’epoca tecnologica nella quale viviamo, impoverita di quei valori fondamentali e culturali che rendono viva ed unita una collettività, questa realtà merita di essere incrementata, proprio partendo dai giovani.”

“La Banda ‘E. D’Aiuto’, il gruppo delle majorettes e la Sala di Musica ‘Gino Pasquali’ sono un fiore all’occhiello di Canale – conclude il Sindaco Alessandro Bettarelli – e rappresentano per tanti nostri ragazzi la prima occasione per entrare in contatto con il mondo della musica e della cultura musicale. Una fucina di esperienze, socialità e cultura che ha formato generazioni di canalesi, cresciute in un ambiente sano e stimolante.”