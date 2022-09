Sanità, Minnucci: “Interventi immediati su tutto il territorio”

“Ottime notizie dalla conferenza stampa indetta stamattina dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nella quale è stato presentato il nuovo piano di investimenti in edilizia sanitaria. Si tratta di una manovra imponente che mette in campo risorse totali per oltre 414 milioni di euro.

E’ un nodo cruciale che metterà sui territori le risorse e le strutture necessarie per aumentare la qualità e la presenza dei servizi a disposizione dei cittadini.

Sono molto soddisfatto delle voci che riguardano gli investimenti nella ASL RM4: oltre due milioni e trecentomila euro a Bracciano per la realizzazione di una struttura assistenziale per la prevenzione, la tutela, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l’inserimento scolastico e sociale dei soggetti in età evolutiva ed oltre seicentomila euro a Fiano per la realizzazione di una struttura assistenziale per persone affette da disturbo dello spettro autistico.

Nel quadro generale di un enorme sforzo previsto queste specifiche iniziative nella ASL RM4 vanno ad inserirsi nella fattispecie di percorsi atti a supportare soggetti con fragilità al recupero di socialità ed autonomia; è stata ed è la stella polare della nostra azione amministrativa quella di non lasciare indietro nessuno e grazie ad una progettualità importante e alle risorse messe in campo siamo in grado di moltiplicare le risposte concrete ai cittadini” lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci