Regione, Zingaretti: “Bene il negoziato con Certares per il futuro di Ita”

“Bene la decisione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di aver avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares, Delta e Air France-KLM per il futuro di Ita. Si tratta di un primo passo per definire un piano industriale che permetta di mettere in atto il rilancio totale della compagnia di bandiera, valorizzando ancora di più le tratte internazionali, salvaguardando le professionalità, l’occupazione, le competenze e puntando sull’innovazione.

Pensiamo che si debba lavorare per il futuro di ITA con coraggio e ambizione, con un progetto industriale solido che renda Ita una compagnia fortemente competitiva a livello internazionale per lo sviluppo del nostro Paese”. Così, in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.