PD Cerveteri, Marianna Madia e Linda Ferretti a piazza Risorgimento

I circoli Dem di Cerveteri e Ladispoli scaldano i motori in vista delle prossime elezioni politiche.

Il Partito Democratico incontra i cittadini. In vista delle Elezioni Politiche di domenica 25 settembre, i circoli di Cerveteri e Ladispoli hanno organizzato un incontro pubblico per presentare le candidate e i candidati alla Camera e al Senato nei nostri collegi.

Presenti infatti, ci saranno Linda Ferretti, Vicepresidente del Consiglio comunale di Cerveteri e candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio Lazio U01, l’On. Marianna Madia, già Ministro e candidata alla Camera dei Deputati Lazio P01 e Alessandro Mazzoli, già deputato e presidente della Provincia di Viterbo, candidato al Senato nel Collegio U01.

L’appuntamento è per venerdì 2 settembre alle ore 18:00 in Piazza Risorgimento a Cerveteri. A sostegno delle due candidate, due esponenti regionali del Partito Democratico: Michela Califano e Emiliano Minnucci, entrambi Consiglieri Regionali del Lazio.

A dare il benvenuto alle candidate Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri. Moderano, il Segretario del PD Cerveteri Giuseppe Zito e il reggente alla Segreteria di Ladispoli Marco Di Marzio.

Una candidatura importante per il territorio quella di Linda Ferretti, tipica espressione di Cerveteri, figura estremamente radicata e conosciuta in città, non solo per il proprio ruolo istituzionale in Consiglio ma anche per la propria attività lavorativa: infatti è una stimata e apprezzata commercialista e consulente del lavoro.

Per votare Linda Ferretti alle elezioni politiche di domenica 25 settembre è sufficiente barrare il simbolo del Partito Democratico sulla scheda dedicata alla Camera dei Deputati.