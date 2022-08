Torna “villaggio oratorio” per catechisti e sacerdoti

Alla fine dell’estate e alla vigilia della ripresa delle attività oratoriane torna “Villaggio Oratorio” l’appuntamento formativo del Centro Oratori Romani per animatori e catechisti degli oratori della Diocesi che quest’anno si svolge a Genzano, presso Casa Versiglia dall’1 al 4 settembre in forma residenziale. Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso l’associazione, fondata dal Servo di Dio Arnaldo Canepa per la promozione della pastorale oratoriana a Roma, offre nuovamente a preadolescenti, adolescenti e giovani un’occasione unica di formazione, vissuta in un grande villaggio comunitario, che dia slancio, competenze e motivazioni per il servizio in oratorio. I giovani potranno riportare nella propria comunità uno stile di animazione valido per l’oratorio e per tutti gli altri momenti in cui sono coinvolti, tornando con un carico contagioso nel nuovo anno pastorale e pronti a mettersi in gioco.

Questa esperienza rappresenta da oltre 70 anni un momento di alta formazione personale per compiere scelte di servizio e sostenere le attività degli oratori aiutandoli a mettersi in rete fra loro sul territorio. La scelta del ‘villaggio’ consente l’interazione fra educatori di diversi oratori romani e del COR, con i sacerdoti della Diocesi di Roma, l’ascolto della loro testimonianza, lo scambio fra i partecipanti su motivazioni e contenuti, un modo per dare un alimento alla fede e favorire un discernimento sulla personale vocazione all’oratorio. Al contempo nelle attività saranno proprio ragazzi e giovani ad essere protagonisti degli svariati linguaggi dell’oratorio in forma laboratoriale, riletti secondo i principi teorici del modello educativo oratoriano.

L’esperienza di “Villaggio Oratorio 2022” prevede quest’anno anche uno spazio di ascolto e confronto con due distinte proposte dedicate ai sacerdoti e agli educatori adulti. Il 1 settembre infatti si terrà, contestualmente all’avvio dei lavori dei campus per le varie fasce d’età, una giornata interamente dedicata ai sacerdoti che nelle parrocchie romane offrono il loro servizio in favore della pastorale oratoriana e delle giovani generazioni. Si tratterà di uno spazio di confronto e di approfondimento, offerto dal COR e dall’Ufficio di Pastorale Giovanile diocesano, per interrogarsi su sfide e difficoltà di questo servizio accanto ai giovani e per approfondire il senso e la peculiarità della loro presenza in oratorio. Sabato e domenica saranno gli adulti, in gran parte coordinatori degli oratori, a mettersi in cammino insieme con una serie di workshop. Introdotti da un relatore e sviluppati poi in laboratori di rielaborazione e confronto, questi appuntamenti si articolano in tre tematiche indipendenti e correlate, di estrema attualità per la vita dell’oratorio nel cambio d’epoca che stiamo vivendo.

“Villaggio Oratorio 2022” aprirà il 1 settembre con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal don Alfredo Tedesco, responsabile del Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma, con la partecipazione dell’Assistente ecclesiastico del COR, don Simone Carosi e dei sacerdoti che accompagnano i propri ragazzi in questa esperienza ecclesiale. La celebrazione finale di domenica 4 sarà invece presieduta dal Cardinale Vicario, Sua Eminenza Card. Angelo De Donatis.