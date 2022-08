Governo Civico: “Atteggiamenti Moscherini infangano Cerveteri, solidali con la Madia”

Riceviamo e pubblichiamo – Che Gianni Moscherini non fosse un “gentleman” avevamo avuto più di qualche sospetto nel corso della campagna elettorale delle amministrative di Giugno. L’atteggiamento sprezzante con cui più volte si è rivolto alle due sfidanti donne ci aveva lasciato non pochi dubbi sulla bassa caratura del personaggio. Ieri ne abbiamo avuto una ulteriore conferma.

Abbiamo appreso infatti con sgomento l’episodio in cui il Consigliere comunale purtroppo di Cerveteri Gianni Moscherini si è rivolto in termini offensivi e sgarbati nei confronti dell’On. Marianna Madia, impegnata a Civitavecchia insieme alla Consigliera di Cerveteri Linda Ferretti in un appuntamento elettorale e alle quali va tutta la nostra solidarietà.

Subito una levata di scudi da parte del mondo della politica, puntualmente ripresa da media locali e nazionali che hanno accostato nei titoli di giornale o nei post social il nome della città di Cerveteri a quello di Moscherini e del suo ennesimo atteggiamento irrispettoso della figura della donna.

Cerveteri, forse questo il Consigliere comunale Gianni Moscherini non lo sa, è una città in cui le persone si rispettano, non si apostrofano con soprannomi e battutine da osteria. Ci auspichiamo che il Consigliere Moscherini faccia pubblica ammenda e si scusi delle sue parole anziché rispondere come solito fare che lui “non ha insultato nessuno” e che è stato frainteso.

Allo stesso tempo, ci auspichiamo che così come lo stanno facendo numerose forze politiche a livello locale e nazionale, anche il suo gruppo di Cerveteri prenda le distanze da quanto accaduto e che riconosca come atteggiamenti simili da parte del loro rappresentante non sono più accettabili per il Consiglio comunale della nostra città e per la politica.