Bracciano, bollette Tari impazzite, l’ufficio tributi preso d’assalto

“Si comunica che, per un errore di natura tecnica, nell’avviso TARI 2022 sono stati segnalati degli insoluti relativi al 2021 non verificati e pertanto da non tenere in considerazione. L’ufficio sta provvedendo autonomamente alle dovute rettifiche”, questo il cartello affisso all’esterno dell’Ufficio Tributi comunale questa mattina, quando centinaia di cittadini, bolletta alla mano poco dopo le 9.00 hanno iniziato a prendere d’assalto l’ufficio in via Principe di Napoli 49. La scorsa settimana infatti i cittadini di Bracciano hanno iniziato a ricevere l’avviso di pagamento della tassa dei rifiuti per il 2022, in molti degli avvisi recapitati, oltre i modelli F24 per il pagamento della quota dell’anno corrente, è stata inserita la dicitura “Riepilogo Scadenze – Insoluti Tari Anni Precedenti”, richiamante il mancato pagamento della tassa in questione rispetto allo scorso anno. E’ stato così un inizio di settimana complicato e poco piacevole quello vissuto da numerosi contribuenti del Comune di Bracciano che si sono visti recapitare le comunicazioni TARI risultate poi errate; in molti sono corsi ad avere spiegazioni e rettifiche, altri prima ancora hanno ricercato le ricevute dei pagamenti erroneamente addebitati, alcuni hanno inoltrato mail e quant’altro, in molti comunque hanno vissuto momenti di preoccupazione.

“Un errore tecnico non verificato”, l’errore tecnico o umano che sia potrebbe essere anche lecito, ma, andrebbe considerato che chi riceve le comunicazioni relative alle utenze, sono persone, a volte anziane, a volte non autosufficienti, sono contribuenti che non sempre hanno tempo a disposizione o dimestichezza con mail, uffici e quant’altro, tutti esposti a situazioni complicate che aggravano, momenti già difficili.

La redazione de L’agone