Ilaria Cucchi (SI), al via la campagna elettorale

Riceviamo e pubblichiamo – Parte dal Parco degli Acquedotti a Roma, un luogo dal forte valore simbolico, la campagna elettorale di Ilaria Cucchi che è in corsa per il Senato al collegio uninominale di Firenze e ai plurinominali di Milano, Roma, Napoli e Bari.

Lunedì 29 agosto alle ore 12, presso la targa in ricordo di Stefano Cucchi, in via Lemonia, angolo viale Appio Claudio, si svolgerà la conferenza stampa con Ilaria Cucchi

Interverranno le associazioni e i comitati impegnati per i diritti umani, sociali e civili che in questi anni hanno sostenuto la battaglia di Ilaria per la verità e la giustizia per Stefano Cucchi.

Parliamo di Diritti: Umanità in marcia!