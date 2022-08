Regione Lazio: “Riattivazione della ferrovia dei Due Mari, un beneficio anche per l’alta velocità di Orte”

Nella delibera con la quale la Regione Lazio ha approvato lo schema di accordo con Trenitalia per l’avvio di un servizio sperimentale della durata di un anno per l’alta velocità Orte-Roma, si cita anche della riapertura della ferrovia Orte-Civitavecchia. Tra gli interventi infrastrutturali che la Regione intende avviare vi è il ripristino di 86 chilometri di ferrovia della linea Orte – Civitavecchia che connetterà il porto di Civitavecchia con l’interporto di Orte. Un segnale, quindi, positivo a seguito dell’annunzio del vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori dello stanziamento di 350 milioni di euro, destinato allo stesso scopo. Nel documento si legge ancora come “il porto di Civitavecchia rappresenta il maggior nodo italiano per il traffico turistico crocieristico e tale intervento, pertanto, potrà concorrere ad aumentare il bacino potenziale di utenti di Orte con riferimento al servizio di Alta Velocità che si intende attivare”.