Fiumicino, via alla prima edizione della festa della musica

Assaporare il pescato locale, quello freschissimo della flotta peschereccia di Fiumicino, cucinato dalle sapienti mani di due chef, mentre si ascolta ottima musica.

È l’obiettivo della prima edizione della ‘Festa della Musica’, evento che si inaugura stasera fino a domani e che conta di diventare un ‘must’ degli appuntamenti della lunga estate laziale.

Organizzata da ‘Il Faro all’Orizzonte’ la kermesse abbinerà ottimo cibo a spettacoli di livello. Partite su maxischermo. Location spaziosa e con possibilità di parcheggiare gratuitamente in via del Faro 74 (angolo via Coni Zugna) a Fiumicino, proprio di fronte al campo sportivo. Apertura cucine ore 19.45

Sabato 20 agosto . Un lungo percorso nella musica dance degli anni Ottanta con gli ‘Scalo Project’. A seguire i trascinanti ritmi di Jovanotti con i ‘Suono Positivo’.