Al via il Meeting di Rimini

Riecco il Meeting di Rimini, che quest’anno viene presentato col tema “Una passione per l’uomo”. Da oggi al 25 agosto alla manifestazione si alterneranno poco meno di un centinaio di incontri per la cui organizzazione lavorano tremila volontari. Il meeting è un evento nato da alcuni aderenti al movimento ecclesiale cattolico di Comunione e Liberazione, organizzata dalla fondazione “Meeting per l’amicizia fra i popoli”, che propone una riflessione e un confronto aperto su temi culturali, religiosi, politici, artistici, attraverso una serie di incontri, dibattiti, mostre, eventi musicali, letterari, sportivi.

Ha luogo dal 1980 ogni anno, in una settimana della seconda metà di agosto. La guerra in Ucraina e la rinnovata tensione in Medio Oriente sono stati i temi caldi della giornata inaugurale

il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente della fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Josef Heinrich Scholz: “Il Meeting di Rimini si propone anche quest’anno come preziosa occasione di incontro, luogo di dialogo, spazio aperto di conoscenza e cultura. Un evento che si rinnova da 43 anni, a riprova delle sue radici profonde, e che continua così a recare il proprio contributo alla crescita della nostra società attraverso la sollecitazione della coscienza di tanti giovani”.