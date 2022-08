Ariccia, Leopardi: “Hackerato il totem virtuale posto in centro storico”

“Ci scusiamo con i cittadini e i turisti per l’increscioso inconveniente al quale hanno dovuto assistere passeggiando sul Corso Garibaldi. Sul totem virtuale presente nel Centro Storico è apparso questa mattina un sito contenente materiale per adulti”. Così il Vice Sindaco di Ariccia Giorgio Leopardi a seguito delle segnalazioni arrivate al Comune da parte dei cittadini. “La Polizia Locale è prontamente intervenuta e l’amministrazione ha provveduto a sospendere il servizio. Dai controlli effettuati con la ditta che gestisce il totem è emerso che il sistema è stato hackerato, si sta quindi procedendo con le indagini per rintracciare i responsabili del gesto”.