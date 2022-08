Simboli elettorali, si chiude domani

Domani alle 16 si chiude la prima fase della prossima tornata elettorale, è il termine ultimo per la consegna dei simboli elettorali. La “corsa” non determina chi vincerà le elezioni ma l’ordine di presenza sulla scheda. Una ventina i simboli già presentati, fra questi – oltre a quelli delle due coalizioni – anche quello del medico Panzironi (molto conosciuto specialmente grazie all’emittenza locale), Rivoluzione Sanitaria e Per l’Italia con Paragone del partito Ital Exit. Non è detto che chi ha depositato il logo parteciperà alla corsa del 25 settembre, prima c’è da superare lo scoglio della dichiarazione di ammissibilità.